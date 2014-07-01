Даниил Чигрин danielgreendanielgreen
31 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Анимация логотипов, motion design, видеосъёмка, кратчайшие сроки выполнения
Создание видео контента в кратчайшие сроки.
Анимация логотипов, motion design, ролики для VJ, видео съёмка, монтаж видео.
От 500 рублей за проект.
Работа выполняется в Adobe After Effects, Premiere Pro
Портфолио по motion графике https://vimeo.com/danielgreen
Портфолио по видео съёмке http://www.youtube.com/user/myrdanielgreen
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание промо ролика мероприятия.199 просмотров