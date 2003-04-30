Здравствуйте!! Прошел курс по созданию продающих рекламных видео для бизнеса и создание контента для социальных сетей. К делу подхожу
ответственно и усердно. Каждая работа, сделанная мной, является по своему
уникальной и особенной, я знаю, как зацепить зрителе необычными эффектами и
современной графикой. Моя задача, создавать видео, способное продавать и
повышать узнаваемость моего клиента, будь то бизнес или аккаунт в instagram,
могу сделать быстро, а самое главное качественно, обращайтесь!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример продающего видеонет просмотров