=> Консультирую
=> Отлично знаю HTML, CSS, PHP, Java. Работал со многими движками что ускоряет мою работу.
=> Разработка стратегии продвижения под Яндекс и под Гугл
=> Анализ конкуренции по запросам клиента
=> Делаю технические аудиты сайтов и ставлю техническое задание для копирайтеров.
=> Опыт регионального продвижения.
=> Кластеризация запросов по страницам
=> Наращивание только качественной ссылочной массы. При необходимости строго.
=> Отличное понимание принципов ранжирования поисковых систем.
=> Анализ поисковых запросов и составление максимального семантического ядра сайта, распределение запросов по страницам
=> Мониторинг и анализ продвигаемых сайтов и сайтов конкурентов.
=> Правильная постановка задач и составление техзаданий.
=> Поисковое продвижение проектов разного типа. Оптимизация, SEO аудит сайтов.
=> Выявление и исправление технических недочетов на сайте.
=> Выведение в топ высоко конкурентных запросов, Санкт - Петербург, Москва, вся Россия. Аудиты сайтов.
- Продажа готовых салатов оптом139 просмотров
- Продажа гостиничных чеков147 просмотров
- Строительная компания197 просмотров