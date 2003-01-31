daniil_ads

Я - Контекстолог!

Меня зовут Даниил и я являюсь опытным сертифицированным специалистом, который постоянно совершенствует свои навыки за счет небольших проектов и новых обучающих материалов по настройке рекламы в интернете.

О МОЕМ ОБРАЗОВАНИИ В ЭТОЙ СФЕРЕ:

20.12.2019 получил сертификат Специалиста по контекстной рекламе от Яндекс практикум. В дальнейшем проходил курсы по повышению квалификации в различных образовательных интернет-учреждениях.

О МОЕМ ОПЫТЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ:

После получения сертификата я устроился в крупную нерудную кампанию и был контекстологом там на протяжении полутора лет. В дальнейшем работал фрилансером в этой сфере на другой фриланс-площадке.

В июне 2021-го года помогал другу настроить рекламу на квиз-сайт по продаже велосипедов. Благодаря моей рекламе ему удалось за 2 месяца продать более 100 велосипедов в Екатеринбурге.

Сейчас я решил попробовать работать фрилансером здесь, ведь клиентов здесь больше, чем на предыдущей фриланс-площадке.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ МЕНЯ:

1. Я буду с вами от начала и до конца настройки рекламы.

2. Быстро и качественно настрою рекламу.

3. Сдача работы в поставленный срок.

4. Эффективная реклама, а не просто слив бюджета.

5. Постоянно с вами на связи.