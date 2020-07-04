daniil_daniil_

РЕКЛАМА, КОПИРАЙТИНГ, КОНТЕНТ-ПЛАН. В ОБЩЕМ, ВСЮ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ БЕРУ НА СЕБЯ
👋 Меня зовут Даниил. SMM-маркетингом я занимаюсь около года. За это время я получил достаточно опыта, чтобы разбираться в данной сфере. А благодаря двухлетнему опыту копирайтера, я могу взять всю работу с соцсетями на себя.
Мои услуги:
- Анализ конкурентов и формирование маркетинговой стратегии;
- Разработка контент-плана;
- Написание постов и создание другого контента;
- Сегментация и парсинг целевой аудитории;
- Построение стратегии рекламной кампании;
- Работа с инструментами таргетированной рекламы: аукционы, ставки, настройки групп объявлений и бюджета, работа с utm-метками и макросами;
- Автоматизация закупки трафика;
- Общение с пользователями;
- Работа с посевами (покупка публикаций в сообществах);
- Аналитика и подготовка отчетов.
Контакты:
👉 Instagram: www.instagram.com/_winterdanya_
👉 Вконтакте: vk.com/winterdaniil
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