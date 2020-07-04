daniil_daniil_

РЕКЛАМА, КОПИРАЙТИНГ, КОНТЕНТ-ПЛАН. В ОБЩЕМ, ВСЮ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ БЕРУ НА СЕБЯ

👋 Меня зовут Даниил. SMM-маркетингом я занимаюсь около года. За это время я получил достаточно опыта, чтобы разбираться в данной сфере. А благодаря двухлетнему опыту копирайтера, я могу взять всю работу с соцсетями на себя.

Мои услуги:

Анализ конкурентов и формирование маркетинговой стратегии;

Разработка контент-плана;

Написание постов и создание другого контента;

Сегментация и парсинг целевой аудитории;

Построение стратегии рекламной кампании;

Работа с инструментами таргетированной рекламы: аукционы, ставки, настройки групп объявлений и бюджета, работа с utm-метками и макросами;

Автоматизация закупки трафика;

Общение с пользователями;

Работа с посевами (покупка публикаций в сообществах);

Аналитика и подготовка отчетов.

茶 Предложения по сотрудничеству принимаю, как здесь так и через сообщения Вконтакте и Instagram.

Контакты:

👉 Instagram: www.instagram.com/_winterdanya_

👉 Вконтакте: vk.com/winterdaniil