daniil_daniil_

Даниил daniil_daniil_

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
РЕКЛАМА, КОПИРАЙТИНГ, КОНТЕНТ-ПЛАН. В ОБЩЕМ, ВСЮ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ БЕРУ НА СЕБЯ

👋 Меня зовут Даниил. SMM-маркетингом я занимаюсь около года. За это время я получил достаточно опыта, чтобы разбираться в данной сфере. А благодаря двухлетнему опыту копирайтера, я могу взять всю работу с соцсетями на себя.

Мои услуги:

  • Анализ конкурентов и формирование маркетинговой стратегии;
  • Разработка контент-плана;
  • Написание постов и создание другого контента;
  • Сегментация и парсинг целевой аудитории;
  • Построение стратегии рекламной кампании;
  • Работа с инструментами таргетированной рекламы: аукционы, ставки, настройки групп объявлений и бюджета, работа с utm-метками и макросами;
  • Автоматизация закупки трафика;
  • Общение с пользователями;
  • Работа с посевами (покупка публикаций в сообществах);
  • Аналитика и подготовка отчетов.
茶 Предложения по сотрудничеству принимаю, как здесь так и через сообщения Вконтакте и Instagram.

Контакты:

👉 Instagram: www.instagram.com/_winterdanya_

👉 Вконтакте: vk.com/winterdaniil