daniilaimov

Даниил Аимов daniilaimov

 
17 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Текста любой сложности: недорого и качественно! Услуги переводчика!

Приветствую тебя! И сразу хочу обратить внимание! НИКОГДА не плати предоплату если ведешь переписку не со мной. Со своих профилей я всегда отвечаю сам, только в таком случае Вы можете быть уверены в том, что получите качественный и своевременный контент!

Мои месенджеры:

@lilzybaka - телеграмм

@lil_zybaka - Вконтакте

Среди моих услуг:

  • Редактирование текста на орфографические, стилистические и литературные ошибки.
  • Размножение текстов.
  • Качественный перевод текстов любой сложности