daniilkorchagin

Приветствую вас в моем профиле! Я юный фрилансер. Порядка 4 лет я занимаюсь видеомонтажом и уже вполне отлично освоил различные программы.

Могу сделать качественный монтаж вашего видео!

Хорошо владею программой Sony Vegas pro, иногда для обработки видео использую продукцию Adobe(after effect, primier pro), но считаю, что для отличного монтажа любительских роликов, блогов, клипов, сериалов... Программы Sony Vegas достаточно. Неоднократно занимался ютубом, но публику набрать почти не удалось, зато я получил большой опыт в обработке различных видео.

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