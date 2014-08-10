Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2013-2014 – управляющий в интернет-магазине «Кураж»
Обязанности:
- поддержание работы магазина в офисе и сети интернет
- оформление заказов посредством пакета MS Office
- общение с заказчиками и поставщиками
- работа с транспортными компаниями
- наполнение, редактирование и поддержание актуальной информации
- прием звонков, обработка заявок
- прием и выкладка товара
- разработка и дизайн фирменного стиля магазина
Знания и навыки:
- уверенный пользователь ПК
- знание технических компьютерных программ, пакета Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Sony Vegas, AutoCAD
- знание 1С-Битрикс
- большой опыт работы в сети интернет, с электронной почтой
- языки: русский, базовый английский
Личностные качества: внимательность, ответственность, пунктуальность, аккуратность, грамотность, качественное выполнение и понимание поставленных задач, быстрая обучаемость, опыт работы в коллективе, позитивный настрой, желание развиваться и познавать новое
В настоящий момент активно изучаю английский язык.