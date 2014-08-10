Контент-менеджер/администратор интернет-магазина

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2013-2014 – управляющий в интернет-магазине «Кураж»

Обязанности:

- поддержание работы магазина в офисе и сети интернет

- оформление заказов посредством пакета MS Office

- общение с заказчиками и поставщиками

- работа с транспортными компаниями

- наполнение, редактирование и поддержание актуальной информации

- прием звонков, обработка заявок

- прием и выкладка товара

- разработка и дизайн фирменного стиля магазина

Знания и навыки:

- уверенный пользователь ПК

- знание технических компьютерных программ, пакета Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Sony Vegas, AutoCAD

- знание 1С-Битрикс

- большой опыт работы в сети интернет, с электронной почтой

- языки: русский, базовый английский

Личностные качества: внимательность, ответственность, пунктуальность, аккуратность, грамотность, качественное выполнение и понимание поставленных задач, быстрая обучаемость, опыт работы в коллективе, позитивный настрой, желание развиваться и познавать новое

В настоящий момент активно изучаю английский язык.