danil050102

Данил Фофанов danil050102

 
28 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок.

Закончил курсы по видеомонтажу у таких известных людей как: Рушана Гилязова, Роберта Манукяна, Олеси Кашицыной. Долго работал в фирме, но недавно решил работать на себя. 

Работая со мной вы экономите: 

1. Деньги

2. Время

3. Нервы

Мои преимущества: 

1) Cкорость решения ваших задач 

2) Вношу правки без дополнительных затрат для вас 

3) Со мной можно связаться 

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