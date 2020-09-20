Только качественно и в срок.
Закончил курсы по видеомонтажу у таких известных людей как: Рушана Гилязова, Роберта Манукяна, Олеси Кашицыной. Долго работал в фирме, но недавно решил работать на себя.
Работая со мной вы экономите:
1. Деньги
2. Время
3. Нервы
Мои преимущества:
1) Cкорость решения ваших задач
2) Вношу правки без дополнительных затрат для вас
3) Со мной можно связаться
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Портфолио
- Undreamed110 просмотров
- Backstage со съёмок113 просмотров
- The Boots - Тёмная Сторона119 просмотров
- Путешествие105 просмотров
- Реклама бара79 просмотров
- Монтаж для кулинарного канала78 просмотров
- Реклама для фитнес-клуба86 просмотров
- Рекламный ролик для магазина84 просмотра
- Реклама для парка64 просмотра
- Цветокоррекция74 просмотра
- Монтаж видео для блогера67 просмотров