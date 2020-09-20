Только качественно и в срок.

Закончил курсы по видеомонтажу у таких известных людей как: Рушана Гилязова, Роберта Манукяна, Олеси Кашицыной. Долго работал в фирме, но недавно решил работать на себя.

Работая со мной вы экономите:

1. Деньги

2. Время

3. Нервы

Мои преимущества:

1) Cкорость решения ваших задач

2) Вношу правки без дополнительных затрат для вас

3) Со мной можно связаться