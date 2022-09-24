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ЗАНИМАЮСЬ ТРАНСКРИБАЦИЕЙ . ПЕРЕВОЖУ АУДИО, ВИДЕО В ТЕКСТ.
ВЫ МОЖЕТЕ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ПОСМОТРЕВ МОИ РАБОТЫ.
ВОТ ССЫЛКИ НА МОИ ТРАНСКРИБАЦИИ
№1. ТРАНСКРИБАЦИЯ ИЗ ВИДЕО В ТЕКСТ, ГДЕ ГОВОРИТ ОДИН ЧЕЛОВЕК -- https://disk.yandex.ru/i/RrU3CaFWWZtuuA
№2. ТРАНСКРИБАЦИЯ ИЗ ВИДЕО, ГДЕ ИНТЕРВЬЮЕР БЕРЕТ ИНТЕРВЬЮ У НЕСКОЛЬКИХ ЛЮДЕЙ -- https://disk.yandex.ru/i/cB5vJVuKHgUMnQ
№3. ТРАНСКРИБАЦИЯ ИЗ АУДИО В ТЕКСТ -- https://disk.yandex.ru/i/SRqYItDYqJvi7A ДЕЛАЮ:
-- КАЧЕСТВЕННО
-- В СРОК
МОЯ ЦЕЛЬ -- ПРЕДОСТАВИТЬ ЛУЧШУЮ УСЛУГУ НА РЫНКЕ.
РАБОТАЯ СО МНОЙ ВЫ ЭКОНОМИТЕ:
1. ДЕНЬГИ.ТАК КАК Я НА БИРЖЕ ЕЩЕ НЕ ДАВНО, СООТВЕТСТВЕННО И ОПЛАТА НЕ БОЛЬШАЯ + ЕЩЕ И КАЧЕСТВЕННО.
2.ВРЕМЯ.ПРИСТУПАЮ Я К ВЫПОЛНЕНИЮ СРАЗУ И ДЕЛАЮ ОТ НАЧАЛО ДО КОНЦА. ЗА 1 ЧАС ВИДЕО ИЛИ АУДИО УЙДЕТ ВСЕГО ЛИШЬ 2-3 ЧАСА