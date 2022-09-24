danil1121

Данил danil1121

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Транскрибатор

Транскрибатор

ЗАНИМАЮСЬ ТРАНСКРИБАЦИЕЙ . ПЕРЕВОЖУ АУДИО, ВИДЕО В ТЕКСТ.

ВЫ МОЖЕТЕ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ПОСМОТРЕВ МОИ РАБОТЫ.

ВОТ ССЫЛКИ НА МОИ ТРАНСКРИБАЦИИ

№1. ТРАНСКРИБАЦИЯ ИЗ ВИДЕО В ТЕКСТ, ГДЕ ГОВОРИТ ОДИН ЧЕЛОВЕК -- https://disk.yandex.ru/i/RrU3CaFWWZtuuA

№2. ТРАНСКРИБАЦИЯ ИЗ ВИДЕО, ГДЕ ИНТЕРВЬЮЕР БЕРЕТ ИНТЕРВЬЮ У НЕСКОЛЬКИХ ЛЮДЕЙ -- https://disk.yandex.ru/i/cB5vJVuKHgUMnQ

№3. ТРАНСКРИБАЦИЯ ИЗ АУДИО В ТЕКСТ -- https://disk.yandex.ru/i/SRqYItDYqJvi7A ДЕЛАЮ:

-- КАЧЕСТВЕННО

-- В СРОК

МОЯ ЦЕЛЬ -- ПРЕДОСТАВИТЬ ЛУЧШУЮ УСЛУГУ НА РЫНКЕ.

РАБОТАЯ СО МНОЙ ВЫ ЭКОНОМИТЕ:

1. ДЕНЬГИ.ТАК КАК Я НА БИРЖЕ ЕЩЕ НЕ ДАВНО, СООТВЕТСТВЕННО И ОПЛАТА НЕ БОЛЬШАЯ + ЕЩЕ И КАЧЕСТВЕННО.

2.ВРЕМЯ.ПРИСТУПАЮ Я К ВЫПОЛНЕНИЮ СРАЗУ И ДЕЛАЮ ОТ НАЧАЛО ДО КОНЦА. ЗА 1 ЧАС ВИДЕО ИЛИ АУДИО УЙДЕТ ВСЕГО ЛИШЬ 2-3 ЧАСА