danil4enko

Любые изделия из пластика под заказ.

ООО «Отрада» — производство и поставки широкого ассортимента изделий из пластика.

Мы готовы предложить Вам полный цикл разработки нового изделия от моделирования, изготовления прототипа изделия, проектирования и изготовления пресс-формы до изготовления партии готовой продукции с Вашим уникальным дизайном в кратчайшие сроки!

Выгоды, которые Вы получаете при заказе эксклюзивной упаковки:

При разработке эксклюзивных изделий мы руководствуемся требованиями заказчика, условиями использования упаковочного изделия и технологией производства. Мы всегда открыты к диалогу с заказчиком, с тем, чтобы найти оптимальный путь к решению поставленной задачи.

Любые изделия под заказ такие как пластиковые (полипропиленовые и полиэтиленовые) флаконы и бутылки для бытовой химии, флаконы для косметики, коробки и диспенсеры для драже и жевачки, крышки для кофе, укупорочные изделия для средств гигиены, эксклюзивные канистры, клеевые носики и многое другое.

Кратчайшие сроки!

Более подробная информация: www.otrada.ftes.info