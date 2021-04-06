danil86rus17

Дизайн лендинга, сайта-визитки, интернет-магазинов
Привет, меня зовут Данил. Я знаю как сделать тебе продающий сайт.
Что входит в мою работу?
-Провожу анализ конкурентов и клиентов;
-Составляю смысловую упаковку;
-Осуществляю дизайн в Figma и отправляю вам;
-Верстка на Tilda.
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Создаю качественные лендинги, сайт-визитки и интернет-магазины.
Я делаю это, потому что мне это нравится, я люблю давать пользу людям с помощью сайтов, и знаю как сделать так, чтобы вы продавали еще больше.
Моя главная задача при создании сайта - сделать его максимально удобным, привлекательным. Так, как будто делаю для самого себя.
Предлагаю для вас сделать главный экран сайта абсолютно бесплатно, и если вас все устроит - будем работать дальше.
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