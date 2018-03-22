danil_kalmykov

Данил danil_kalmykov

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Переписать плагин DLE под Wordpress

    Требуется разработка плагина для Wordpress на основе существующего плагина DLE, который будет парсить сериалы и фильмы через API. Необходимо реализовать обновление постов при выходе новых серий, отображение серий под плеером, а также автоматическое обновление информации по расписанию. Опыт работы с плагинами DLE и сайтами типа Kodik приветствуется.

    DLEWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание модуля для Opencart 2.1

    Необходимо сделать модуль или ocmod файл (предпочтительнее) для Opencart версии 2.1 Суть модуля заключается в следующем:  Есть такой сервис как Digiseller. Необходимо сделать так, чтобы я мог продавать агентский товар на своем сайте. При ...

    Opencart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать модуль или ocmod файл для Opencart 2.1

    Необходимо сделать модуль или ocmod файл (предпочтительнее) для Opencart версии 2.1 Суть модуля заключается в следующем:  Есть такой сервис как Digiseller. Необходимо сделать так, чтобы я мог продавать агентский товар на своем сайте. При ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад