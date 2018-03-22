danil_kalmykov

Требуется разработка плагина для Wordpress на основе существующего плагина DLE, который будет парсить сериалы и фильмы через API. Необходимо реализовать обновление постов при выходе новых серий, отображение серий под плеером, а также автоматическое обновление информации по расписанию. Опыт работы с плагинами DLE и сайтами типа Kodik приветствуется.