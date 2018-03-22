danil_kalmykov

Требуется разработка плагина для Wordpress на основе существующего плагина DLE, который будет парсить сериалы и фильмы через API. Необходимо реализовать обновление постов при выходе новых серий, отображение серий под плеером, а также автоматическое обновление информации по расписанию. Опыт работы с плагинами DLE и сайтами типа Kodik приветствуется.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать модуль или ocmod файл (предпочтительнее) для Opencart версии 2.1 Суть модуля заключается в следующем: Есть такой сервис как Digiseller. Необходимо сделать так, чтобы я мог продавать агентский товар на своем сайте. При ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать модуль или ocmod файл (предпочтительнее) для Opencart версии 2.1 Суть модуля заключается в следующем: Есть такой сервис как Digiseller. Необходимо сделать так, чтобы я мог продавать агентский товар на своем сайте. При ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад