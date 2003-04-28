danil_tormin

Превращаю кофе в Python код.
"Junior python coffee -> code converter"
Доброго времени суток!
На самом деле, я не большой любитель кофе, но большой любитель писать программы и решать таким образом задачи. Выбирая меня исполнителем вы сохраните свои нервы, получите в срок выполненный проект, хорошее настроение.
Портфолио: https://github.com/DanyMint
Навыки:
- Парсеры
- Скрипты
- Администрирование Linux систем
Python, Selenium, BeautifulSoup, requests, lxml, PyAutoGUI
Гарантия: В течение недели после сдачи проекта бесплатно вношу правки в проект и помогаю с установкой на сервер или ваш пк.
Для связи:
email: [email protected]
telegram: https://t.me/danil_tor