danil_tormin

Превращаю кофе в Python код.

"Junior python coffee -> code converter"

Доброго времени суток!

На самом деле, я не большой любитель кофе, но большой любитель писать программы и решать таким образом задачи. Выбирая меня исполнителем вы сохраните свои нервы, получите в срок выполненный проект, хорошее настроение.

Портфолио: https://github.com/DanyMint

Навыки:

Парсеры

Скрипты

Администрирование Linux систем

Python, Selenium, BeautifulSoup, requests, lxml, PyAutoGUI

Гарантия: В течение недели после сдачи проекта бесплатно вношу правки в проект и помогаю с установкой на сервер или ваш пк.

Для связи:

email: [email protected]

telegram: https://t.me/danil_tor