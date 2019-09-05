Машинное обучение, html5,css3,less,mysql,postgresql,jquery

Я программист. Поступил в магистратуру.

Владею основами реализации алгоритмов и работа со структурами данных. Писал на разных языках программирования(java, js, c/c++,python). Основными считаю python3 и java.

Владею основами web-программирования. Верстал страницы в реальной фирме используя html5,less и galp. Умею работать с базами данных mysql и postgresql(Написание запросов, 3-и нормальные формы).

Изучал основы машинного обучения. Обучал собственные нейронные сети, используя python3, keras и seakit-learn.