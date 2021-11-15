Специалист по контекстной рекламе

﻿Доброго вам времени суток

Меня зовут Данила, я стремительно развивающийся специалист в рекламе Яндекс Директ а также Google, Начинал как и все с малого и закончил для начала множество бесплатных курсов по Seo и контекст продвижению. От Lake Центра, Олимп, синерджи и т.д.

Далее больше - решил развивать свои знание и перешёл на платный контент, но это окупило ибо, знание СИЛА. Попутно продвигал различные бизнесы на тот момент когда не было пандемии.

На сегодняшний день решил для себя, что необходимо помогать малому бизнесу, и решил сделать максимально выгодные условия в отличии от конкурентов.

А кстати, я ещё также работал официально по контексту около года.

Если вам интересно больше обо мне и о моих работах позвоните по номеру ↓↓↓↓

+79397862096