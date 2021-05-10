Создаю прибыльные маркетинговые стратегии, умею использовать преимущества каждого инструмента маркетинга и совмещать их в работающий механизм.
Занимаюсь увеличеием прибыли бизнеса с помощью маркетинга более 4-х лет. Экономист по образованию, маркетолог по призванию. Совмещаю фундаментальные принципы маркетинга с современными методами продвижения. Помогаю определить наиболее важные цели и выполнить их в срок.
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Портфолио
- Оформление инстаграм для Rich Rose49 просмотров
- Оформление инстаграм для Hookah Place45 просмотров
- Оформление инстаграм для доставки продуктов81 просмотр
- Оформление инстаграм для маркетингового агентства57 просмотров
- Таргетированая реклама для Цветочного бутика33 просмотра
- Контекстная реклама24 просмотра
- Контекстная реклама в недвижимости24 просмотра
- CEO продвижение40 просмотров
- CEO продвижение34 просмотра
- CEO продвижение42 просмотра
- CEO продвижение34 просмотра
- Сайт для US Polo Russia24 просмотра