Создаю прибыльные маркетинговые стратегии, умею использовать преимущества каждого инструмента маркетинга и совмещать их в работающий механизм.

Занимаюсь увеличеием прибыли бизнеса с помощью маркетинга более 4-х лет. Экономист по образованию, маркетолог по призванию. Совмещаю фундаментальные принципы маркетинга с современными методами продвижения. Помогаю определить наиболее важные цели и выполнить их в срок.