danilawower

Специалист по контекстной рекламе

Приветствую, я специалист по контекстной рекламе Я.Директ и Google Adwords с опытом работы более 4-х лет штатным специалистом.

Создаю и оптимизирую рекламные компании от А до Я. Работал с различными тематиками/различными бюджетами, а так же количествами ключевых слов и общих объемов компаний. Работаю как на количество заказов, так и на узнаваемость бренда.

К работе подхожу ответственно, помогаю разобраться с возникающими вопросами.