danilchechelnits

Данил Чечельницкий danilchechelnitsdanilchechelnits
Коммуникабельность:
Умею презентовать тему, завязать и поддержать разговор, подготовить интересную тему к занятию.
Лидерство:
Никогда не боялся взять на себя ответственность и ситуацию в свои руки. Не раз примерял роль старосты.
О себе:
Увлекаюсь иностранными языками, историей, астрономией, политикой, играю на разных музыкальных
инструментах, не представляю жизнь без музыки, люблю читать зарубежную
классику. Рационалист, пунктуальный, старательный, находчивый.
Я и Английский:
Английским начал заниматься серьёзно летом 16-го. Очень затянуло, так что в дальнейшем решил полностью
связать свою жизнь с английским языком. Постепенно начал поглощать зарубежный
контент на английском. В данный момент уже смотрю фильмы исключительно в
оригинале.
Имею трёхмесячный опыт репетиторства, и за это время понял, что хочу стать ещё лучше в этом поприще и научить желающих английскому языка, показать тонкости изучения.
За первый курс первого курса успел поучаствовать в университетской олимпиаде по английскому и занять призовое второе место.
На данный момент учусь по специальности «Филология. Английский и немецкий» на втором курсе в Киевском Национальном Торгово-экономическом университете.