danilchechelnits

Приветствую на странице репетитора нового поколения!

Коммуникабельность:

Умею презентовать тему, завязать и поддержать разговор, подготовить интересную тему к занятию.

Лидерство:

Никогда не боялся взять на себя ответственность и ситуацию в свои руки. Не раз примерял роль старосты.

О себе:

Увлекаюсь иностранными языками, историей, астрономией, политикой, играю на разных музыкальных

инструментах, не представляю жизнь без музыки, люблю читать зарубежную

классику. Рационалист, пунктуальный, старательный, находчивый.

Я и Английский:

Английским начал заниматься серьёзно летом 16-го. Очень затянуло, так что в дальнейшем решил полностью

связать свою жизнь с английским языком. Постепенно начал поглощать зарубежный

контент на английском. В данный момент уже смотрю фильмы исключительно в

оригинале.

Имею трёхмесячный опыт репетиторства, и за это время понял, что хочу стать ещё лучше в этом поприще и научить желающих английскому языка, показать тонкости изучения.

За первый курс первого курса успел поучаствовать в университетской олимпиаде по английскому и занять призовое второе место.

На данный момент учусь по специальности «Филология. Английский и немецкий» на втором курсе в Киевском Национальном Торгово-экономическом университете.