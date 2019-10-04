danilf5

Данил Фатькин danilf5

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Мое описание

Меня зовут Данил. я являюсь Full-Stack Web разработчиком.

Имею широкие представления о таких базовых вещах, как HTML5, CSS3, jQuery. Активно применяю фреймворки Front-End и Back-End, по типу Django и React. Больший акцент. я делаю на Back-End разработку так я в неё влился намного раньше, и разумеется лучше понимаю проблемы и оперативнее нахожу нужные решения. Как минимум потому что меня это увлекает больше.

На React я начал писать относительно не давно, но уже по своему мнению считаю что добился определенных успехов в этой области. И имею сайт который совмещает эти 2 фреймворка.

Ну а если чисто о себе:

  • Мне 18 лет
  • Я живу в Казахстане
  • Не имею высшего образования в IT(оно все равно бесполезно)
  • Уверенно владею английским языком
  • Всегда рад обучаться или переучиваться чему-либо