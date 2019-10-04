Мое описание
Меня зовут Данил. я являюсь Full-Stack Web разработчиком.
Имею широкие представления о таких базовых вещах, как HTML5, CSS3, jQuery. Активно применяю фреймворки Front-End и Back-End, по типу Django и React. Больший акцент. я делаю на Back-End разработку так я в неё влился намного раньше, и разумеется лучше понимаю проблемы и оперативнее нахожу нужные решения. Как минимум потому что меня это увлекает больше.
На React я начал писать относительно не давно, но уже по своему мнению считаю что добился определенных успехов в этой области. И имею сайт который совмещает эти 2 фреймворка.
Ну а если чисто о себе:
- Мне 18 лет
- Я живу в Казахстане
- Не имею высшего образования в IT(оно все равно бесполезно)
- Уверенно владею английским языком
- Всегда рад обучаться или переучиваться чему-либо