Информационные технологии, интернет, телеком
- Программирование, Разработка
- Системный администратор
- Web инженер
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день
Руководитель отдела разработки
# Обязанности:
* Разработка/поддержка инфраструктуры отдела разработки (среды разработки, продакшин сервера, кластеры приложений)
* Организация/модерация/ведение рабочих процессов на базе Redmine+GitLab (полный цикл разработки проектов, от пуша до мониторинга/аналитики)
* Разработка backend приложений (API сервера PHP/Python, сборка целевого HTML на PHP, Эвент сервера Node.js, ...)
* Администрирование серверов на Linux
* Подбор персонала
# Достижения:
* Разработка отказоустойчивых кластеров на базе Docker Swarm и самописного аудитора ресурсов, с возможностью автоматической покупки и инициализации нод (провайдер Selectel.ru)
* Разработка системы мониторинга и аналитики рабочих процессов и целостности цепочки действий. (от отправки формы клиентом с сайта до закрытия заказа менеджером в CRM)
* Интеграция Redmine и GitLab. Самописный (Python/PHP) "Центр интеграции" на базе API GitLab и Вебхуков Redmine