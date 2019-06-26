Backend developer

Информационные технологии, интернет, телеком

Программирование, Разработка

Системный администратор

Web инженер

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день

Руководитель отдела разработки

# Обязанности:

* Разработка/поддержка инфраструктуры отдела разработки (среды разработки, продакшин сервера, кластеры приложений)

* Организация/модерация/ведение рабочих процессов на базе Redmine+GitLab (полный цикл разработки проектов, от пуша до мониторинга/аналитики)

* Разработка backend приложений (API сервера PHP/Python, сборка целевого HTML на PHP, Эвент сервера Node.js, ...)

* Администрирование серверов на Linux

* Подбор персонала

# Достижения:

* Разработка отказоустойчивых кластеров на базе Docker Swarm и самописного аудитора ресурсов, с возможностью автоматической покупки и инициализации нод (провайдер Selectel.ru)

* Разработка системы мониторинга и аналитики рабочих процессов и целостности цепочки действий. (от отправки формы клиентом с сайта до закрытия заказа менеджером в CRM)

* Интеграция Redmine и GitLab. Самописный (Python/PHP) "Центр интеграции" на базе API GitLab и Вебхуков Redmine