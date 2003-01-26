Просто верстаю сайты.

Здравствуйте, меня зовут Даниил и я занимаюсь версткой сайтов могу добавить изменения в дизайн, доработать и исправить неполадки сайта.

Имею знания html/css(bootstrap)/js(jquery). Сделаю работу качественно и

за небольшую сумму.

ПОЧЕМУ ИМЕННО Я?

Стоимость - я предлагаю свои услуги за небольшую сумму, так как понимаю, что для каждого заказчика важна цена услуги, а также качество

Время - я нередко устанавливаю долгие сроки, потому что за этот срок я должен выполнить саму задачу, а потом просмотреть все недочеты или огрехи. В конце же заказчик, подождав, получает выполненное задание в хорошем виде

Соответствие макету - если же заказчику нужно сделать сайт и он отправляет макет, то я буду работать четко по заданному макету и его задачи(ТЗ)

Telegram: @danilious

VK: https://vk.com/yapon4ik2