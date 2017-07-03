danilka5469

SOFTWARE TESTING ENGINEER

• Знание методологии тестирования ПО

• Знание методологий разработки ПО (Agile Scrum, Waterfall, Iterational)

• Опыт использования и создания требований к программному обеспечению

• Способность обрабатывать большое количество разнообразных задач одновременно

• Готовность изучать новые технологии и сложные концепции и быстро реализовать их

• Способность тщательно анализировать и сообщать результаты испытаний

• Отличные аналитические, организационные и межличностные навыки

• Возможность взять на себя несколько ролей

• Проверенные организационные, аналитические и коммуникативные навыки (устные и письменные)

• Сильный командный игрок с возможностью продуктивно работать как в команде, так и индивидуально

• Языки: Украинский свободно, Русский свободно, Английский технический

• Закончил внутреннюю лабораторию по функциональному тестированию в EPAM Ryazan