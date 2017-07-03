danilka5469

• Знание методологии тестирования ПО
• Знание методологий разработки ПО (Agile Scrum, Waterfall, Iterational)
• Опыт использования и создания требований к программному обеспечению
• Способность обрабатывать большое количество разнообразных задач одновременно
• Готовность изучать новые технологии и сложные концепции и быстро реализовать их
• Способность тщательно анализировать и сообщать результаты испытаний
• Отличные аналитические, организационные и межличностные навыки
• Возможность взять на себя несколько ролей
• Проверенные организационные, аналитические и коммуникативные навыки (устные и письменные)
• Сильный командный игрок с возможностью продуктивно работать как в команде, так и индивидуально
• Языки: Украинский свободно, Русский свободно, Английский технический
• Закончил внутреннюю лабораторию по функциональному тестированию в EPAM Ryazan