danilkataran

Дизайнер во всех отраслях дизайна

Здравствуйте, я профессиональный дизайнер, учусь на 4 курсе в топовом универе Украины (Днепровская Политехника). Работаю главным моушн дизайнером в известной рекламной компании PR+. Во фрилансе начал недавно, но это не говорит о посредственном качестве моих работ) можете убедится в этом сами.

Если я оставил свой отклик на вашем заказе, то знайте ваша работа будет выполнена идеально, я не берусь за то в чем я не уверен. Цены на мои работы будут несколько ниже, так как нужно набивать рейтинг) Не упустите эту возможность