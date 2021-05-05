Графический дизайнер, с навыками разработки web-дизайна и векторной графики.

--Всем привет. Меня зовут Данил и я графический дизайнер. Могу описать себя, как ответственного, старательного и творческого человека.

--Владею на высоком уровне следующими графическими редакторами : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect.

--Так же, я закончил курсы Web-дизайн, умею разрабатывать сайты и лендинги, владею Figma.

--Имеется неоконченное высшее образование по специальности "Графический

дизайн", а так же оконченное среднее-специальное образование

специальность "Дизайн"

--2 года рабы дизайнером в рекламном агенстве города Луганск

1 год работы фриланс.

--Ссылка на порфтолио: https://www.behance.net/danilkushnarev