Графический дизайнер, с навыками разработки web-дизайна и векторной графики.
--Всем привет. Меня зовут Данил и я графический дизайнер. Могу описать себя, как ответственного, старательного и творческого человека.
--Владею на высоком уровне следующими графическими редакторами : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect.
--Так же, я закончил курсы Web-дизайн, умею разрабатывать сайты и лендинги, владею Figma.
--Имеется неоконченное высшее образование по специальности "Графический
дизайн", а так же оконченное среднее-специальное образование
специальность "Дизайн"
--2 года рабы дизайнером в рекламном агенстве города Луганск
1 год работы фриланс.
--Ссылка на порфтолио: https://www.behance.net/danilkushnarev
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