danilmi

Данил Мирошниченко danilmi

 
21 годУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобная и красивая вёрстка. Вёрстка HTML, CSS, JavaScript,Bootstrap

﻿Привет, меня зовут Данил, я веб разработчик. И хочу предложить тебе свои услуги по вёрстке сайтов.

Работая со мной, Вы получите :

  • Качество. Все работы выполняются качественно, в поставленные сроки, с любыми пожеланиями клиента, в том числе и редактирование заказа на стадии его выполнения.
  • Деньги. Адаптивная и качественная вёрстка сайта, что существенно экономит, Ваш бюджет.
  • Время. Ключевое понятие в любой работе, работа выполняется строго в поставленные рамки или раньше. Так же время на полное описание ТЗ, ведь сразу не вместить все пожелания.
Гарантии на работу. После передачи архива с вёрсткой, я бесплатно исправлю ошибки кода, если такие присутствуют в течении месяца.

Связь:

Ответственность:

-Готов приступить уже сейчас

-Без предоплат

-Строго в сроки

-Всегда поддерживаю связь

Технологии:

  • HTML(HTML5)
  • CSS(CSS3)
  • JavaScript
  • FlexBox
  • Bootstrap
Связь:

Прочее:

Пока нет отзывов, но я предлагаю, Вам, оставить 1 отзыв.
JavascriptHTMLCSSBootstrap