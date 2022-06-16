Удобная и красивая вёрстка. Вёрстка HTML, CSS, JavaScript,Bootstrap
Привет, меня зовут Данил, я веб разработчик. И хочу предложить тебе свои услуги по вёрстке сайтов.
Работая со мной, Вы получите :
- Качество. Все работы выполняются качественно, в поставленные сроки, с любыми пожеланиями клиента, в том числе и редактирование заказа на стадии его выполнения.
- Деньги. Адаптивная и качественная вёрстка сайта, что существенно экономит, Ваш бюджет.
- Время. Ключевое понятие в любой работе, работа выполняется строго в поставленные рамки или раньше. Так же время на полное описание ТЗ, ведь сразу не вместить все пожелания.
Связь:
- Email: [email protected]
- Телеграм: @d_miroshnichenko
-Без предоплат
-Строго в сроки
-Всегда поддерживаю связь
Технологии:
- HTML(HTML5)
- CSS(CSS3)
- JavaScript
- FlexBox
- Bootstrap
- Email: [email protected]
- Телеграм: @d_miroshnichenko