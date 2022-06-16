Удобная и красивая вёрстка. Вёрстка HTML, CSS, JavaScript,Bootstrap

﻿Привет, меня зовут Данил, я веб разработчик. И хочу предложить тебе свои услуги по вёрстке сайтов.

Работая со мной, Вы получите :

Качество. Все работы выполняются качественно, в поставленные сроки, с любыми пожеланиями клиента, в том числе и редактирование заказа на стадии его выполнения.

Все работы выполняются качественно, в поставленные сроки, с любыми пожеланиями клиента, в том числе и редактирование заказа на стадии его выполнения. Деньги. Адаптивная и качественная вёрстка сайта, что существенно экономит, Ваш бюджет.

Адаптивная и качественная вёрстка сайта, что существенно экономит, Ваш бюджет. Время. Ключевое понятие в любой работе, работа выполняется строго в поставленные рамки или раньше. Так же время на полное описание ТЗ, ведь сразу не вместить все пожелания.

После передачи архива с вёрсткой, я бесплатно исправлю ошибки кода, если такие присутствуют в течении месяца.

Связь:

-Готов приступить уже сейчас

-Без предоплат

-Строго в сроки

-Всегда поддерживаю связь

Технологии:

HTML(HTML5)

CSS(CSS3)

JavaScript

FlexBox

Bootstrap

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