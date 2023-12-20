danilov_vovka

Владимир danilov_vovka

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-дизайнер, SEO специалист, маркетолог.

Краткий список чем я занимаюсь:

- Создание сайта/лендинга/интернет магазина на платформе Tilda;

- Контекстная реклама в Яндекс Директ/Google ADS (сбор семантического ядра и полная настройка РК);

- Таргет INST/FB/VK и т.п.;

- Подключение платежных систем/рассрочек/кредитов на ваш сайт;

- SEO оптимизация сайтов;

- Подключение домена к вашему сайту;

- Настройка SSL (безопасный https протокол);

- Боты Telegram;

- Доработка ваших сайтов

и прочее...