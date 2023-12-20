danilov_vovka

Веб-дизайнер, SEO специалист, маркетолог. Краткий список чем я занимаюсь: - Создание сайта/лендинга/интернет магазина на платформе Tilda; - Контекстная реклама в Яндекс Директ/Google ADS (сбор семантического ядра и полная настройка РК); - Таргет INST/FB/VK и т.п.; - Подключение платежных систем/рассрочек/кредитов на ваш сайт; - SEO оптимизация сайтов; - Подключение домена к вашему сайту; - Настройка SSL (безопасный https протокол); - Боты Telegram; - Доработка ваших сайтов и прочее...

Я против войны в Украине !