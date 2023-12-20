danilov_vovka

Веб-дизайнер, SEO специалист, маркетолог.
Краткий список чем я занимаюсь:
- Создание сайта/лендинга/интернет магазина на платформе Tilda;
- Контекстная реклама в Яндекс Директ/Google ADS (сбор семантического ядра и полная настройка РК);
- Таргет INST/FB/VK и т.п.;
- Подключение платежных систем/рассрочек/кредитов на ваш сайт;
- SEO оптимизация сайтов;
- Подключение домена к вашему сайту;
- Настройка SSL (безопасный https протокол);
- Боты Telegram;
- Доработка ваших сайтов
и прочее...
Я против войны в Украине!