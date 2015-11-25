В моей практике тех.задания часто отличаются от результатов. В этом случае отклонений от ТЗ не было за исключением некоторых недочетов. Из самых больших плюсов работы с Антоном - коммуникация, почти всегда в онлайн. По оплате все как и обещал, первоначальный взнос - 10%. Потом 40% по моей личной просьбе, когда проект начал затягиваться, и остальные 50% по окончанию. Сейчас ожидаю оплату за дополнительные работы, которые уже относятся ко второму этапу проекта. Из минусов - проект затянулся. Рад сотрудничеству. Впереди второй этап.