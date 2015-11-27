daniyar888

Создание продающих сайтов, продвижение в сети, настройка контекстной рекламы и таргета в vk.com

Создаем адаптивные сайты под разные нужды: от сайтов-визиток и landing page до интернет-магазинов и корпоративных сайтов.

Настраиваем контекстную рекламу Google Adwords и Яндекс Директ, таргет и ретаргет в контакте с максимальной выгодой для клиента и с минимально возможными вложениями в рекламный бюджет (бюджет обговаривается после анализа ниши и конкурентов).

Разрабатываем дизайн маркетинг китов и фирменного стиля.

Мы гарантируем, что сайт будет по-настоящему функциональным и максимально оригинальным:

- мы предпочитаем выполнять нешаблонные работы и любим сложные и интересные проекты;

- мы не беремся за проекты, которые выполнить не в состоянии;

- мы озвучиваем конкретную дату выполнения и стоимость проекта.