daniyar888

Создание продающих сайтов, продвижение в сети, настройка контекстной рекламы и таргета в vk.com
Создаем адаптивные сайты под разные нужды: от сайтов-визиток и landing page до интернет-магазинов и корпоративных сайтов.
Настраиваем контекстную рекламу Google Adwords и Яндекс Директ, таргет и ретаргет в контакте с максимальной выгодой для клиента и с минимально возможными вложениями в рекламный бюджет (бюджет обговаривается после анализа ниши и конкурентов).
Разрабатываем дизайн маркетинг китов и фирменного стиля.
Мы гарантируем, что сайт будет по-настоящему функциональным и максимально оригинальным:
- мы предпочитаем выполнять нешаблонные работы и любим сложные и интересные проекты;
- мы не беремся за проекты, которые выполнить не в состоянии;
- мы озвучиваем конкретную дату выполнения и стоимость проекта.