Администрирования сети (более 200 ПК).поддержка компьютерной сети предприятия в рабочем состоянии (администрирование сервера, базы данных SQL,установка и конфигурирование сервера 1С, Интернет, электронная почта, заправка и замена картриджей, установка и настройка операционных систем на клиентских машинах, другого прикладного программного обеспечения), сборка и настройка ПК. Антивирусная защита ПК и информационная безопасность.
Имею опыт разработки, сборки и настройки, ремонта различного электронного оборудования, оборудования связи, сопряжения измерительного оборудования с ПК.
Опыт работы с различным промышленным оборудованием (контроллеры, системы управления технологическим оборудованием.), работа с различным измерительными приборами. Обслуживание мини АТС, систем уплотнения.
Поддержка пользователей.
Имею опыт ремонта и обслуживания различной техники.
Составление технической документации.
Знание английского языка на уровне чтения технической документации.
Аккуратен, внимателен, ответственен.