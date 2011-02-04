Администрирования сети (более 200 ПК).поддержка компьютерной сети предприятия в рабочем состоянии (администрирование сервера, базы данных SQL,установка и конфигурирование сервера 1С, Интернет, электронная почта, заправка и замена картриджей, установка и настройка операционных систем на клиентских машинах, другого прикладного программного обеспечения), сборка и настройка ПК. Антивирусная защита ПК и информационная безопасность.

Имею опыт разработки, сборки и настройки, ремонта различного электронного оборудования, оборудования связи, сопряжения измерительного оборудования с ПК.

Опыт работы с различным промышленным оборудованием (контроллеры, системы управления технологическим оборудованием.), работа с различным измерительными приборами. Обслуживание мини АТС, систем уплотнения.

Поддержка пользователей.

Имею опыт ремонта и обслуживания различной техники.

Составление технической документации.

Знание английского языка на уровне чтения технической документации.

Аккуратен, внимателен, ответственен.