Программист Си, С++, Navision, Joomla

Длительное время работал ведущим программистом Си, С++ в компании по производству электронной техники, написал крупное ПО для управления измерительным прибором Анализатором спектра и АЧХ SNA-12M, можете погуглить название.

Написал множество мелких и средних проектов на С++ и Си.

Имею успешный опыт программирования и редактирования кода ассемблер. Но не хотел бы писать на нем, только как дополнение к работе разве-что, так как это чрезвычайно умственно-трудозатратный вид деятельности, как шахматы.

Имею опыт разработки в системе Navision 3.06 больше 2х лет. Создавал множество легких, сложных и сверхсложных отчётов. Разработал и внедрил совместно с менеджерами систему управления автосалоном в крупной автомобильной компании.

На системе CMS Joomla написал 3 сайта, вот один из них:

calibra.com.ua

но я не раскручиваю сайты.

Обладаю огромным и ценным опытом написания строгой технической документации с утверждением в отделе нормоконтроля. Работал на оборонном предприятии.

Обладаю очень сильным мышлением, способным решить любые самые сложные задачи, нахожу ошибки там, где их никто не смог найти десятилетиями.

Если в системе или программе есть ошибки, которые невозможно было выявить другим людям, то я их найду.

Ищу удалённую работу.