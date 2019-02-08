Добрый день!
Мы небольшая команда, которые будут рады сотрудничать со всеми желающими)
Наша сфера деятельности:
-Видеомонтаж;
-Видеосъемка ;
-Написание сценариев;
-Создание рекламных роликов;
- Создание видео-презентации для бизнеса;
- Видео производство корпоративного и презентационного фильма;
- Клипы;
- Передачи.
Готовы профессионально заняться вашим проектом любой сложности.
Опыт работы более 10 лет.
Работаем в программах Adobe After Effects CC 2019, Adobe Premiere Pro CC 2019, Adobe Audition CC 2019, Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019, Adobe Photoshop CC 2019, Adobe Illustrator CC 2019.
С нашими работами поближе можно ознакомиться в портфолио.
Дополнительные сведения о нас:
Инициативность, целеустремленность, креативность, ответственность, настойчивость, активность, стремление повышать свой профессиональный уровень.
Будем рады Вам помочь! Смонтируем видео быстро, качественно и креативно!)
Связаться можно через почту [email protected]
Мы Всегда на связи)