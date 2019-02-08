Готовы профессионально заняться вашим проектом любой сложности. Опыт работы более 10 лет!

Добрый день!

Мы небольшая команда, которые будут рады сотрудничать со всеми желающими)

Наша сфера деятельности:

-Видеомонтаж;

-Видеосъемка ;

-Написание сценариев;

-Создание рекламных роликов;

- Создание видео-презентации для бизнеса;

- Видео производство корпоративного и презентационного фильма;

- Клипы;

- Передачи.

Готовы профессионально заняться вашим проектом любой сложности.

Опыт работы более 10 лет.

Работаем в программах Adobe After Effects CC 2019, Adobe Premiere Pro CC 2019, Adobe Audition CC 2019, Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019, Adobe Photoshop CC 2019, Adobe Illustrator CC 2019.

С нашими работами поближе можно ознакомиться в портфолио.

Дополнительные сведения о нас:

Инициативность, целеустремленность, креативность, ответственность, настойчивость, активность, стремление повышать свой профессиональный уровень.

Будем рады Вам помочь! Смонтируем видео быстро, качественно и креативно!)

Связаться можно через почту [email protected]

Мы Всегда на связи)