danova

Наталия danova

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественные тексты в сжатые сроки. 1$/1000 зн. Гибкая система скидок.

Копирайтинг, рерайтинг, оптимизация текстов.

Высокая уникальность, низкая тошнота, отличная читаемость текстов.

Отзывы заказчиков

Elenagenna
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$3
9 баллов
10 лет назад
Уникальные тексты, рерайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
от $10от 2 дней
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Управление проектами
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга