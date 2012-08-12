dansapronov

Студент американского ВУЗа.Работал программистом.Хороший русский и English.

В данный момент учусь в американском университете по специальности Computing Analyst. Имею опыт трех лет работы программистом в московском офисе крупной международной IT-компании (Microsoft Corp.), где занимался вопросами компьютерной графики. Есть знания в hardware-оптимизации под десктопные и тачскриновые игры. В свободное время увлекаюсь написанием приложений для Андроид и Windows Phone. В данный момент начинаю небольшой стартап, связанный с этой тематикой.

На сайте совсем недавно. Решил проверить себя в деле написании статей, обзоров на компьютерную тематику, желательнее связанными с мобильными приложениями. Владею хорошим русским (учась в российском ВУЗе, неоднократно писал статьи в университетскую газету на IT-тематику) и английским. В процессе работы могу оперировать англоязычными источниками, в том числе техническими (учусь на технической специальности в англоязычной стране).