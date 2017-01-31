Настраиваю контекстную рекламу в системе Аори.

Скайп - danstrange

Почта - [email protected]

Сайт - ядиректолог.рф с подробной информацией.

Почему система Аори?

Одним действием размещение сразу в нескольких самых популярных поисковых системах:

Яндекс, Google, Mail.ru, Рамблер.

Цены гораздо ниже чем в директе по факту, а эффект лучше,

так как бегун показывает чаще более хорошие объявления благодаря своей системе.

Ретаргетинг – людей преследуют после того как они набрали ключевое слово в поисковике.

Показывается реклама пользователям мобильных устройств:

смартфоны, планшетники, ipad, iphone и т.д. А их становится все больше…

Что входит в пакет:

Подбор семантического ядра.

Составление текстов объявлений. Составление отдельного объявления на каждое ключевое слово.

Прохождение модерации во всех поисковых системах.

Высокий CTR от 3,5%

Увеличение Ваших продаж

Подбор 300-1000 ключевых слов

Клики от 1 р.