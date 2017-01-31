Настраиваю контекстную рекламу в системе Аори.
Скайп - danstrange
Почта - [email protected]
Сайт - ядиректолог.рф с подробной информацией.
Почему система Аори?
Одним действием размещение сразу в нескольких самых популярных поисковых системах:
Яндекс, Google, Mail.ru, Рамблер.
Цены гораздо ниже чем в директе по факту, а эффект лучше,
так как бегун показывает чаще более хорошие объявления благодаря своей системе.
Ретаргетинг – людей преследуют после того как они набрали ключевое слово в поисковике.
Показывается реклама пользователям мобильных устройств:
смартфоны, планшетники, ipad, iphone и т.д. А их становится все больше…
Что входит в пакет:
Подбор семантического ядра.
Составление текстов объявлений. Составление отдельного объявления на каждое ключевое слово.
Прохождение модерации во всех поисковых системах.
Высокий CTR от 3,5%
Увеличение Ваших продаж
Подбор 300-1000 ключевых слов
Клики от 1 р.
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