Есть сайт christianbook.com (к нему нет доступа) На нем находятся тысячи дисков с христианской музыкой (это инет-магаз). Задача: написать граббер, чтобы получать SQL-таблицу, выкачанной информации о дисках (группа, название, описание, картинка и т.д.). Все должно быть под ...
По разработке сайта - наши проекты на сегодняшний день:
1. www.mega-company.ru/4 - макеты страниц для компании HONDA
2. www.lidergroup.su/raboty - перевозки Китай-Россия
3. www.interautosteklo.ru - продажа автостекол
4. www.vesta-m.com - газета для женщин
Также ссылки:
1. www.dublsv.ru - магазин отделочных материалов
2. www.oblomov.vrn.ru - центр отдыха
3. www.piton.vrn.ru - частное охранное предприятие
4. www.parketdvor.vrn.ru - производство паркета
5. www.7luza.com - бильярдный клуб
6. www.kuafer.ru - салон красоты
7. www.avgust-klimat.ru - продажа кондиционеров
8. www.ayvengo.vrn.ru - продажа алкогольной продукции
это только по разработке сайтов. по дизайну, раскрутке и т.д.- портфолио примерно такого же объема.
icq для связи 424722713
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Главная страница. На верху лого компании, должно содержжать название сайта PhotoShop. По лого нет никаких пожеланий всё от фантазии исполнителя. В случае если мне лого не понравится - его надо будет переделать. Под логотипом справа ссылки на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется движок под развлекательный сайт, по типа DLE, только убрать лишние функции. Именно, что должно быть: Для юзера: - регистрация - добавление новости(с постмодерацицей админа) - возможность оставить коммент Для админа: - админка с функциями – – публикацией новостей – – редактирование новостей – – ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Цели: 1. Обеспечить корректную загрузку прайсов из .xls в товарный каталог нашего сайта. 2. Организовать корректную выгрузку каталога в торговые системы market.yandex.ru и torg.mail.ru 3. Сделать привязку товаров к инфоблоку «компании». срок- до понедельника. цены жду в личку. без цен ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Техническое задание для проекта mashinoff.com Интернет магазин авто-запчастей: Необходима внешняя программа для посетителей сайта по поиску деталей по оригинальным и неоригинальным номерам (артикулам) и информации о наличии и стоимости детали и возможности online заказа (корзина) так же ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад