Есть сайт christianbook.com (к нему нет доступа) На нем находятся тысячи дисков с христианской музыкой (это инет-магаз). Задача: написать граббер, чтобы получать SQL-таблицу, выкачанной информации о дисках (группа, название, описание, картинка и т.д.). Все должно быть под ...