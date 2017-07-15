danteross

Константин Левицкий danteross

 
32 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание системы Дашбордов

    Необходимо ПО для Формирования дашбордов с вожможностью их просмотра через веб, дашборды будут формироваться на основании данных из sql таблиц. Более подробная информация в приложенном файле

    SQL
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сервис управления сообщениями

    Каналы коммуникаций: Чат FB Чат Вк Чат Twitter Whatsapp Viber Telegramm Чат на сайте Skype Google Hangouts   Контент: Сервис, посредством API к каждому мессенджеру собирает текстовые сообщения, файлы и картинки и по собственному API передает их в CRM-систему для обработки операором и возвращает ответ оператора в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад