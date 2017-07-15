Необходимо ПО для Формирования дашбордов с вожможностью их просмотра через веб, дашборды будут формироваться на основании данных из sql таблиц. Более подробная информация в приложенном файле
Прикладное ПО2 заявки
Закрыт
6 лет назад
Необходимо ПО для Формирования дашбордов с вожможностью их просмотра через веб, дашборды будут формироваться на основании данных из sql таблиц. Более подробная информация в приложенном файле
Каналы коммуникаций: Чат FB Чат Вк Чат Twitter Whatsapp Viber Telegramm Чат на сайте Skype Google Hangouts Контент: Сервис, посредством API к каждому мессенджеру собирает текстовые сообщения, файлы и картинки и по собственному API передает их в CRM-систему для обработки операором и возвращает ответ оператора в ...