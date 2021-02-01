danva_site

👋 Здравствуйте, меня зовут Денис и я частный веб-разработчик, делаю сайты под ключ на любую тематику: (многострaничныe сайты, сайт-кaтaлoг, интернет-мaгазин, продающие страницы (Landing page), квизы, сайты-визитки, портфолио, а так же страницы для рекламы в соц. сетях)
👍 Hе являюсь пoсредником, всю рабoту выполняю сам, пoкa клиент нe оcтaнетcя дoвoлeн.
===============================
Сотрудничая со мной Вы получите:
✅ Современный дизайн (сделанный специально под Вашу целевую аудиторию);
✅ Заголовки, тезисы и тексты на сайте, которые продают именно Ваш продукт;
✅ Удобный и понятный интерфейс, адаптированный под все мобильные устройства;
✅ Оптимизированный сайт для поисковых систем (SEO);
✅ Гарантию выполнения работы в срок;
✅ Пошаговое согласование работы, с учетом всех Ваших пожеланий;
✅ Гарантированную техническую поддержку, даже после выполненного проекта;
✅ Договор, все гарантии и цифры фиксируются на бумаге.
==============================
🚀 Как я работаю?
1) Брифинг - Я узнаю Вас и Ваш бизнес
2) Анализ - Сравниваю конкурентов, Ваши преимущества, выделяю основные рычаги давления на потенциальных покупателей
3) Прототип - Рисую прототип Вашего будущего сайта, с логикой расположения блоков, заголовков и нужной информацией.
4) Дизайн - Приукрашиваем прототип качественным дизайном, формируем основу сайта.
5) Вёрстка - Ставлю сайт на платформу, устанавливаю домен, провожу SEO - аналитику, исправляю возможные недочёты.
6) Финал - Передаю красивый и готовый сайт Вам.
*7) По желанию могу научить Вас или Вашу команду пользоваться платформой, чтобы самостоятельно менять информацию (цены, фотографии, описания и т.п.).
===============================
⭐ Сколько стоит?
- Разработка Landing page - от 5 000 руб.;
- Многостраничного сайта - от 10 000 руб.;
- Интернет магазина/каталога - от 20 000 руб.;
- Сайт-визитка (одноэкранник) - от 2 000 руб.;
- Сайт-квиз - 3 000 руб.;
- Портфолио - от 5 000 руб.
Первым 5 клиентам в феврале сделаю скидку на сайт 15%, забронируйте разработку заранее!
===============================
📞 Я всегда на связи и с радостью обсужу ваш проект.
Так же могу БЕСПЛАТНО Вас проконсультировать по всем вопросам.
Свяжитесь со мной, и уже скоро Ваш новый сайт будет приносить клиентов 😎
===============================