danva_site

Создаю сайты, которые продают

👋 Здравствуйте, меня зовут Денис и я частный веб-разработчик, делаю сайты под ключ на любую тематику: (многострaничныe сайты, сайт-кaтaлoг, интернет-мaгазин, продающие страницы (Landing page), квизы, сайты-визитки, портфолио, а так же страницы для рекламы в соц. сетях)

👍 Hе являюсь пoсредником, всю рабoту выполняю сам, пoкa клиент нe оcтaнетcя дoвoлeн.

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Сотрудничая со мной Вы получите:

✅ Современный дизайн (сделанный специально под Вашу целевую аудиторию);

✅ Заголовки, тезисы и тексты на сайте, которые продают именно Ваш продукт;

✅ Удобный и понятный интерфейс, адаптированный под все мобильные устройства;

✅ Оптимизированный сайт для поисковых систем (SEO);

✅ Гарантию выполнения работы в срок;

✅ Пошаговое согласование работы, с учетом всех Ваших пожеланий;

✅ Гарантированную техническую поддержку, даже после выполненного проекта;

✅ Договор, все гарантии и цифры фиксируются на бумаге.

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🚀 Как я работаю?

1) Брифинг - Я узнаю Вас и Ваш бизнес

2) Анализ - Сравниваю конкурентов, Ваши преимущества, выделяю основные рычаги давления на потенциальных покупателей

3) Прототип - Рисую прототип Вашего будущего сайта, с логикой расположения блоков, заголовков и нужной информацией.

4) Дизайн - Приукрашиваем прототип качественным дизайном, формируем основу сайта.

5) Вёрстка - Ставлю сайт на платформу, устанавливаю домен, провожу SEO - аналитику, исправляю возможные недочёты.

6) Финал - Передаю красивый и готовый сайт Вам.

*7) По желанию могу научить Вас или Вашу команду пользоваться платформой, чтобы самостоятельно менять информацию (цены, фотографии, описания и т.п.).

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⭐ Сколько стоит?

- Разработка Landing page - от 5 000 руб.;

- Многостраничного сайта - от 10 000 руб.;

- Интернет магазина/каталога - от 20 000 руб.;

- Сайт-визитка (одноэкранник) - от 2 000 руб.;

- Сайт-квиз - 3 000 руб.;

- Портфолио - от 5 000 руб.

 Первым 5 клиентам в феврале сделаю скидку на сайт 15%, забронируйте разработку заранее!

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📞 Я всегда на связи и с радостью обсужу ваш проект.

Так же могу БЕСПЛАТНО Вас проконсультировать по всем вопросам.

Свяжитесь со мной, и уже скоро Ваш новый сайт будет приносить клиентов 😎

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