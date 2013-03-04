Представляю web- студию "Белый квадрат" .

Наша главная цель - создание высококачественных проектов.

Все мы работы мы делаем только в индивидуальном порядке ,

учитывая конкретные интересы Заказчика.Наш подход состоит

в том,чтобы постоянно развиваться и работать так ,чтобы каждая

новая работа превосходила предыдущие - это цель любого уважающего

себя коллектива!

Что мы предлагаем .

Создание, продвижение и обслуживание сайтов

Визитки.

Логотипы.

Фирменные стили.

Разработка и продвижение вашего брэнда.

Конультация по вопросам Рекламы.

Делаем работу для любого клиента как для себя- это правило,

благодаря которому наши клиенты наши клиенты продолжают

работать с нами и далее. Мы прекрасно разбираемся в области

IT технологий и можем предложить решения ,наиболее удовлетворяющие

всем вашим требованиям .Если Вам или вашей компании требуется качественное

интернет-представительство ,свяжитесь с нами ,и мы сделаем его для Вас.

Наши менеджеры абсолютно бесплатно проконсультируют вас по любым вопросам,

касающимися разработки сайтов, web- дизайна и рекламы в Интернете