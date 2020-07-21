Приятно удивляю ответственностью и исполнением взятых на себя обязательств.

СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Разработал более 20 РАБОТАЮЩИХ торговых знака, среди которых такие известные бренды как: "Английский хлеб" (ЗАО "КАРАВАЙ"), "Невские краски", Интернет-магазин "ХелфиЛаб", вся линейка лакокрасочной продукции "Etalon" и многие другие.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ С НУЛЯ ПОД "КЛЮЧ". ПРОДВИЖЕНИЕ

Web-дизайном занимаюсь с 2008 года. разработал более 50 самых различных сайтов: Flash-сайты, сайты визитки, landing page, Корпоративные сайты, сайты-каталоги, Интернет-магазины.

ДИЗАЙН РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

Дизайном для полиграфии занимаюсь с 2001 года. Разрабатываю все виды рекламных и информационных материалов с учетом особенностей печати и

помогаю организовать их производство

РАЗРАБОТКА УПАКОВКИ ДИЗАЙН ЭТИКЕТКИ

В основном разрабатываю упаковку в ходе работ по запуску нового бренда: Серия эмалей "Лайт" , Вся линейка продукции "Etalon", Серия хлебобулочной продукции "Здоровое зерно" (Английский хлеб), линия растворителей в жестяной таре компании "ВЕРШИНА".