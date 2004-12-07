danya122004

Ответственный помощник к вашим услугам

Доброго времени суток! Меня зовут Даниил! Я ваш новый помощник с набора-перевода текста!

Моим главным принципом является то, что к роботе нужно относиться креативно и очень ответственно!

?Владею в совершенстве Украинским и русским языком, так же имею отличные знания Английского!

?Ваши пожелания буду выполнены максимально качественно и в кратчайшие сроки, что бы вам все понравилось !

Работаю в этой сфере для достижения идеала! Не боюсь тьмы и работать без света! Обязательно прислушаюсь ко всем вашим пожеланиям и сделаю всё максимально качественно! Убедитесь в этом сами! С меня быстрая и безупречная работа!