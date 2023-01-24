Качественная озвучка на русском и английском языках, быстрое выполнение работ

Имею успешный опыт в озвучивании презентационных материалов. Благодаря моей работе, компания решила инвестировать в бизнес-проект клиента, который обратился ко мне за помощью!

Открыта для новых предложений по работе, экспериментов, для озвучивания материала, который будет новым для меня.

Увлекаюсь процессом, потому что люблю его , также владею английским языком и хорошим произношением. Примерами могу поделиться в личных сообщениях.