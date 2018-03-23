danylevskyi

Дмитрий Данилевский danylevskyi

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа
Все отлично. спасибо Дмитрию
Работа выполнена.
Ответный отзыв