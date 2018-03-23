Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Дмитрий Данилевский
danylevskyi
danylevskyi
39 лет
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Разработка логотипа
Разработка логотипа и знака.
Логотипы и Знаки
1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Антон
Bazilevskyi
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
$100
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа
Все отлично. спасибо Дмитрию
Работа выполнена.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Заказы
1
Отзывы фрилансеров
1
Свернуть сайдбар