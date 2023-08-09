daraa_1510

Здравствуйте! Меня зовут Дарья :) Я новичок, но готова учиться чему-то новому! Я изучаю испанский, начиная с детства, отучилась в школе с изучением этого языка (№2123 и №1252), обучалась в билингвальной секции (Sección bilingüe), а также получила стипендию на обучение в испанском университете на 4 года (факультет - испанская филология). Этим летом (2023 года) я выпустилась из университета (Universidad de Jaén), а весной сдавала экзамен SIELE на уровень С1.

Ответственная, коммуникабельная, выполняющая всё вовремя, люблю создавать презентации в PowerPoint. Быстро обучаюсь новому.