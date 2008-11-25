Цель: должность графического дизайнера

Год рождения: 1989

Образование:

ВГТУ (Витебский государственный технологический университет, Беларусь) – с 09.2006 по 06.2007, факультет коммуникативного дизайна.

РГУТиС (Российский государственный университет туризма и сервиса, Россия) – с 09.2007, где и обучаюсь по сей день. Факультет графического дизайна.

Опыт работы:

07.2008 – 09.2008 - ВКПК, художник-дизайнер в конструкторско-дизайнерской группе. Основные обязанности: дизайн упаковки, подготовка к печати, вывод продукции на плоттере.

2007 – курсовая по разработке фирменного стиля магазина игрушек «Играшка»

Дополнительные сведения:

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel , Illustrator (начальный уровень), Outlook Express), начальный уровень знаний в AutoCad

Французский язык – на уровне чтения технической литературы.

Рисунок от руки, умение работать на графическом планшете

Портфолио: http://www.free-lancers.net/users/daradas/

Увлечения: фото

Гражданство: Беларусь

Личные качества: исполнительность, ответственность, инициативность