darashinai

Ольга darashinai

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Занимаюсь разработкой дизайнов для социальных медиа (Twitch, ВК), создаю логотипы, рисую фан-арты

Вся информация в сообществе ВК - https://vk.com/namedes

Портфолио