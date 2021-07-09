Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Ольга
darashinai
darashinai
24 года
4 года на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
Занимаюсь разработкой дизайнов для социальных медиа (Twitch, ВК), создаю логотипы, рисую фан-арты
Вся информация в сообществе ВК -
https://vk.com/namedes
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Dog
42 просмотра
Daemon
50 просмотров
Eevee evolution
45 просмотров
Oni smile
44 просмотра
Sakura
22 просмотра
Oni
42 просмотра
Hamster
33 просмотра
Fox
32 просмотра
Penguin
36 просмотров
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
9
Информация
Свернуть сайдбар