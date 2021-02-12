daredevile

Услуги: Копирайта,Рерайта,транскрибации аудио,обработка фото.

Меня зовут Алексей,приятно познакомиться.

Если нужна качественная.быстрая и не дорогое выполнение работы,то тебе ко мне.

Вот почему ты можешь быть уверен в этом:Я вёл 4 канала на Яндекс-Дзене на разные тематики.

Занимался рерайтом текстов онлайн,отредактировал более 4000 текстов.

Работал фотографом-продавцом более 6 месяцев. За это время научился на среднем уровне обрабатывать фотографии в фотошопе и лайтруме.

Личные качества:Ответственность,серьезный подход к делу.желание делать работу качественно,как для себя.

Пишите,я жду именно вас.