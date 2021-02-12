daredevile

Услуги: Копирайта,Рерайта,транскрибации аудио,обработка фото.
Меня зовут Алексей,приятно познакомиться.
Если нужна качественная.быстрая и не дорогое выполнение работы,то тебе ко мне.
Вот почему ты можешь быть уверен в этом:Я вёл 4 канала на Яндекс-Дзене на разные тематики.
Занимался рерайтом текстов онлайн,отредактировал более 4000 текстов.
Работал фотографом-продавцом более 6 месяцев. За это время научился на среднем уровне обрабатывать фотографии в фотошопе и лайтруме.
Личные качества:Ответственность,серьезный подход к делу.желание делать работу качественно,как для себя.
Пишите,я жду именно вас.
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