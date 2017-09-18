darflo123

Дарья darflo123

 
30 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Идет набор на наш проект!

Объявляется новый набор в наш проект: ИЩЕМ ЕЩЕ ПЯТЕРЫХ СОТРУДНИКОВ В НАШУ КОМАНДУ. ‍️‍️  Необходимо разбирать PDF-файлы (инструкции, бланки и таблицы) по определенному плану. А именно: копировать название документа, из предложенного списка выбирать страну применения (чаще всего – США, Канада или Австралия) и проверять верность заранее проставленной категории. Файлы, не подходящие критериям удалять  Требуется уверенное знание английского языка языка.  Разбор происходит в режиме онлайн в разработанной нами программе. Выплаты сотрудникам еженедельно, по понедельникам. Создан общий чат сотрудников.  Подробности: SKYPE: [email protected] с пометкой "пдф"При возникновении вопросов, пишите :)