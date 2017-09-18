Идет набор на наш проект!

Объявляется новый набор в наш проект: ИЩЕМ ЕЩЕ ПЯТЕРЫХ СОТРУДНИКОВ В НАШУ КОМАНДУ. ‍️‍️ Необходимо разбирать PDF-файлы (инструкции, бланки и таблицы) по определенному плану. А именно: копировать название документа, из предложенного списка выбирать страну применения (чаще всего – США, Канада или Австралия) и проверять верность заранее проставленной категории. Файлы, не подходящие критериям удалять Требуется уверенное знание английского языка языка. Разбор происходит в режиме онлайн в разработанной нами программе. Выплаты сотрудникам еженедельно, по понедельникам. Создан общий чат сотрудников. Подробности: SKYPE: [email protected] с пометкой "пдф"При возникновении вопросов, пишите :)