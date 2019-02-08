Создаю дизайн с понятной визуализацией и продающим содержанием.

Привет. Я Дарина - графдизайнер со знанием основ маркетинга и опытом работы более 10ти лет.

От разработки логотипа и брендбука до дизайна полиграфии и создания индивидуальной упаковки.

Работаю по всему миру.

Подготовлю макеты согласно ваших пожеланий, указанных в брифе, качественно и в срок!

Макеты я отдаю вместе с исходниками, и остаюсь с вами на связи на случай правок в будущем.

Хорошо разбираюсь в видах печати и материалах, допечатной подготовке и постпрессе, поэтому делаю все макеты, учитывая их воплощение в жизнь.

Сотрудничаю с полиграфиями на специальных условиях.

При долгосрочном сотрудничестве, можно обговорить стоимость услуг и удобный способ оплаты.

Мое портфолио: на сайте, а так же инста @dargraph.design

Контакты: Viber/WhatsApp +38 095 607 92 52 Telegram: @dargraph

Е-mail: [email protected]

Порядок сотрудничества:

1)заполнение брифа/согласование ТЗ

2)предоплата 20-50% (подтверждение заказа)

3)отправка предварительного варианта макета для согласования

4)необходимые доработки до полного утверждение

5)отправка макета готового для печати (если полиграфию выбираете Вы, то перед заполнением брифа, уточняйте требования полиграфии)

6)постоплата

7)обмен отзывами

Если Вы заинтересованны в профессиональном дизайне и адекватном сотрудничестве звоните и я вышлю вам бриф или пишите (ВНИМАНИЕ ТЗ задания принимается только в письменном виде).