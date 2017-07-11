dari-dali

Светлана dari-dali

 
52 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
дизайнер

Качественно и быстро выполняю работы по ретушированию и обработке фотографий, мокап для сайтов, портреты-коллажи. 

Мокап
Портфолио
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга