дизайнер
Качественно и быстро выполняю работы по ретушированию и обработке фотографий, мокап для сайтов, портреты-коллажи.
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Портфолио
- Оформление авто164 просмотра
- Вывеска с открытыми светодиодами165 просмотров
- Коллаж146 просмотров
- Ретушь фотографий171 просмотр
- Коллажи для детского календаря173 просмотра
- Создание коллажей150 просмотров
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$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга